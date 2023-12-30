Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": 3 قذائف اسرائيلية تستهدف المنطقة بين الضهيرة وعلما ونقطة الـ44

Lebanon 24
30-12-2023 | 08:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": ثلاث قذائف مدفعية معادية تستهدف تلة حمامص
lebanon 24
30/12/2023 20:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيليّ على أطراف علما الشعب والضهيرة ونقطة الـ44
lebanon 24
30/12/2023 20:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط عدد من القذائف الاسرائيلية بين بلدتي حانين ودبل في القطاع الأوسط
lebanon 24
30/12/2023 20:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي على التلة بين الضهيرة وعلما الشعب
lebanon 24
30/12/2023 20:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:32 | 2023-12-30
13:08 | 2023-12-30
12:50 | 2023-12-30
12:30 | 2023-12-30
12:28 | 2023-12-30
12:10 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24