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كتائب القسام: ندكّ تجمّعا لجنود وآليات العدو شرق خزاعة جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون

Lebanon 24
30-12-2023 | 09:45
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