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الجيش الإسرائيلي: 431 عسكرياً جريحاً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 44 في حالة صعبة (سبوتنيك)

Lebanon 24
30-12-2023 | 10:53
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