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روسيا تطالب باجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد مقتل 14 شخصا وإصابة 108 في ضربة على بيلغورود

Lebanon 24
30-12-2023 | 11:17
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