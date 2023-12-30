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برنامج الأغذية العالمي: لا يمكن تجنب المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية بغزة إلا بهدنة طويلة
Lebanon 24
30-12-2023
|
13:08
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