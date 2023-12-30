Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد: قرار إيراني بتكثيف استهداف القواعد الأميركية في سوريا

Lebanon 24
30-12-2023 | 15:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: هجمات إسرائيل على سوريا عدوان وانتهاك للقانون الدولي وأي استهداف لمواقعنا لن يبقى دون رد (الجزيرة)
lebanon 24
31/12/2023 00:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: استهداف 13 فرداً وهيئة مسؤولة عن تمويل الحوثيين من خلال بيع سلع إيرانية مدعومة من الحرس الثوري (الشرق)
lebanon 24
31/12/2023 00:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" العراقي يُهدد: أسلحة جديدة لاستهداف القواعد الأميركية
lebanon 24
31/12/2023 00:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان لـ "فايننشال تايمز": سنرد بقوة على أي استهداف للقوات الإيرانية في سوريا
lebanon 24
31/12/2023 00:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:55 | 2023-12-30
16:52 | 2023-12-30
16:50 | 2023-12-30
16:09 | 2023-12-30
15:39 | 2023-12-30
15:21 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24