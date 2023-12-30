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مصادر طبية تابعة لحماس: استشهاد 165 فلسطينيا وجرح 250 بسبب القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

Lebanon 24
30-12-2023 | 15:39
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