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قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مخيم نور شمس ومدينة طولكرم بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
30-12-2023 | 16:50
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