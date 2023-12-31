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إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات الجيش تشير إلى أن الحرب لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الصفر

Lebanon 24
31-12-2023 | 01:10
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