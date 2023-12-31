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سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 21 مسيرة من أصل 49 أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة
Lebanon 24
31-12-2023
|
01:48
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