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البطريرك الراعي: نرفض امتداد الحرب إلى جنوب لبنان ونطلب إزالة منصات المدافع من الجنوب وليحترم القرار 1701

Lebanon 24
31-12-2023 | 03:50
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