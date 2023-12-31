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وزير خارجية بريطانيا: أبلغت وزير خارجية إيران أن بلاده تتحمل مسؤولية الهجمات بالبحر الأحمر (العربية)

Lebanon 24
31-12-2023 | 05:21
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