Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو يقول إن إسرائيل أظهرت "أخلاقا" في حرب غزة ويرفض اتهامات ارتكاب إبادة (العربية)

Lebanon 24
31-12-2023 | 05:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد اتهام اسرائيل بارتكاب "إبادة ضد الشعب الفلسطيني".. كيف علّق نتنياهو؟
lebanon 24
31/12/2023 22:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ مقاتلاته استهدفت مركز قيادة وبنية تحتية ومواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في لبنان (العربية)
lebanon 24
31/12/2023 22:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيهاجم حي الشجاعية في غزة بـ"قوة نارية كبيرة" (العربية)
lebanon 24
31/12/2023 22:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات عدد من قتلى 7 تشرين الأول يقولون إنّ بنيامين نتنياهو قاد "إسرائيل" إلى الكارثة الأكبر في تاريخها
lebanon 24
31/12/2023 22:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2023-12-31
15:20 | 2023-12-31
15:19 | 2023-12-31
15:17 | 2023-12-31
15:15 | 2023-12-31
15:14 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24