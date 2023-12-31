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تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في تونس دعماً لغزة ومقاومتها وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر (الميادين)

Lebanon 24
31-12-2023 | 05:43
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