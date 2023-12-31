Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: لن نتخلى عن السيطرة الأمنية على غزة ومسألة "اليوم التالي" ستطرح في وقت مناسب (العربية)

Lebanon 24
31-12-2023 | 08:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يقول إن إسرائيل أظهرت "أخلاقا" في حرب غزة ويرفض اتهامات ارتكاب إبادة (العربية)
lebanon 24
31/12/2023 22:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"بالأسلحة المناسبة"... هذا ما قصفه "حزب الله" اليوم
lebanon 24
31/12/2023 22:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"العربية": نتنياهو مرر الأموال لقطاع غزة لتعميق الانقسام
lebanon 24
31/12/2023 22:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "حزب الله".. هذا ما أعلنهُ نتنياهو اليوم!
lebanon 24
31/12/2023 22:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2023-12-31
15:20 | 2023-12-31
15:19 | 2023-12-31
15:17 | 2023-12-31
15:15 | 2023-12-31
15:14 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24