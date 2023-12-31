Advertisement

أخبار عاجلة

تعرّض قاعدة "حرير" في أربيل شمالي العراق لهجوم جديد بطائرة مسيّرة عن بُعد (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
31-12-2023 | 09:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق في الهجوم بطائرات مسيّرة الذي تعرّض له موقع للبشمركة شمالي أربيل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/12/2023 22:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة الحرير في أربيل شمالي العراق (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/12/2023 22:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل مسلحة عراقية تقول إنها استهدفت قاعدة "حرير" شمالي العراق بمسيّرة (العربية)
lebanon 24
31/12/2023 22:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "حرير" حيث قوات أميركية بمحافظة أربيل شمالي العراق للمرة الثانية خلال 24 ساعة
lebanon 24
31/12/2023 22:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2023-12-31
15:20 | 2023-12-31
15:19 | 2023-12-31
15:17 | 2023-12-31
15:15 | 2023-12-31
15:14 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24