Advertisement

أخبار عاجلة

منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي: لا نسعى لصراع مع الحوثيين والأفضل توقفهم عن الهجمات (الجزيرة)

Lebanon 24
31-12-2023 | 10:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي: الاستهداف الإسرائيلي الذي تعرض له الجيش اللبناني مقلق للغاية (الجزيرة)
lebanon 24
31/12/2023 22:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي: قلقون من الاشتباكات في الجبهة الشمالية مع لبنان ولا نود توسيع دائرة الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
31/12/2023 22:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: نعمل مع قطر ومصر لإعادة "حماس" لمفاوضات استعادة الهدنة
lebanon 24
31/12/2023 22:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع منسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي الوضع في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
31/12/2023 22:32:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:32 | 2023-12-31
15:31 | 2023-12-31
15:24 | 2023-12-31
15:20 | 2023-12-31
15:19 | 2023-12-31
15:17 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24