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القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سيترأس طاقما يعمل على إقناع دول أوربية باستقبال لاجئين من غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
31-12-2023 | 12:11
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