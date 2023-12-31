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الحوثيون يعلنون مقتل وفقدان 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية في هجوم للجيش الأميركي على 3 زوارق

Lebanon 24
31-12-2023 | 12:13
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