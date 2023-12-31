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الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية على قافلة أممية في غزة بسبب "خطأ في التواصل" (الشرق)

Lebanon 24
31-12-2023 | 12:31
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