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إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن شرقي القدس والجيش يطلق النار على فلسطيني ويحيده

Lebanon 24
31-12-2023 | 13:07
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