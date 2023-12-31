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إصابة شخصين في حادث طعن في مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية ومقتل المنفذ

Lebanon 24
31-12-2023 | 13:14
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