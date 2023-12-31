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اعتقال إسرائيلي سرق أسلحة وذخائر وانتحل شخصية مقاتل شارك في الحرب على غزة لمدة شهر ونصف

Lebanon 24
31-12-2023 | 13:19
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