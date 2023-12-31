البابا فرنسيس عبر "إكس": لنتعلم أن نعيش كل يوم، كل لحظة، كل عمل بنظرة داخلية موجهة نحو يسوع: الأفراح والأحزان، البهجة والمشاكل. كلُّ شيء بحضور ونعمة يسوع الرب. كل شيء مع الامتنان والرجاء

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