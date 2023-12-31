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المتحدث العسكري الإسرائيلي: ننظم سير القتال لكي نتمكن من تسريح جزء من القوات لإعادتهم إلى دورة الاقتصاد

Lebanon 24
31-12-2023 | 14:08
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