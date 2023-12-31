Advertisement

أخبار عاجلة

حركة حماس: دعوة سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني وإبقاء نحو 200 ألف في غزة جريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي

Lebanon 24
31-12-2023 | 14:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: دعوة الوزير المتطرف سموتريتش حكومته النازية لتهجير مليوني فلسطيني من غزة جريمة حرب
lebanon 24
01/01/2024 10:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية واقتحامه مدينة جنين إمعان وحشي في عدوانه على شعبنا الفلسطيني (الجزيرة)
lebanon 24
01/01/2024 10:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس تدعو إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضاً للعدوان ودعماً لحقه بالحرية
lebanon 24
01/01/2024 10:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة فتح: حماس تنظيم فلسطيني ونتمنى أن تتخلى عن تحالفات إقليمية استغلالية (العربية)
lebanon 24
01/01/2024 10:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2023-12-31
18:40 | 2023-12-31
18:38 | 2023-12-31
18:37 | 2023-12-31
17:57 | 2023-12-31
17:50 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24