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وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسّام مولوي واللواء عماد عثمان أشرفا على إطلاق الدوريّات الأمنيّة ليلة رأس السنة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - ضبية

Lebanon 24
31-12-2023 | 15:15
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