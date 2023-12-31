وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسّام مولوي واللواء عماد عثمان أشرفا على إطلاق الدوريّات الأمنيّة ليلة رأس السنة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - ضبية

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