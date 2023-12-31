Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لوقف جرائم إسرائيل ومحاسبتها على ما اقترفته بحق الفلسطينيين

Lebanon 24
31-12-2023 | 15:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية العمانية: ندعو المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لوقف اعتداءات إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الفلسطينيين (الجزيرة)
lebanon 24
01/01/2024 10:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لأخذ تصريح الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة على غزة على محمل الجد واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان (الجزيرة)
lebanon 24
01/01/2024 10:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نطالب المجتمع الدولي بإدانة استغلال حماس للبنى التحتية المدنية في ارتكاب جرائم تتعارض مع قوانين الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
01/01/2024 10:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المنفي: مصداقية المجتمع الدولي أصبحت على المحك ونحن أمام تحدٍّ حقيقي ومسؤولية أمام التاريخ لوقف تمادي إسرائيل في جرائمها
lebanon 24
01/01/2024 10:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2023-12-31
18:40 | 2023-12-31
18:38 | 2023-12-31
18:37 | 2023-12-31
17:57 | 2023-12-31
17:50 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24