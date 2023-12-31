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القناة 12 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو طلب من رئيس الأركان حضور اجتماعات الحكومة وأجاب بأنه سيفعل عندما يستطيع

Lebanon 24
31-12-2023 | 15:56
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