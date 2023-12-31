Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: دعوة الوزير المتطرف سموتريتش حكومته النازية لتهجير مليوني فلسطيني من غزة جريمة حرب

Lebanon 24
31-12-2023 | 15:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة حماس: دعوة سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني وإبقاء نحو 200 ألف في غزة جريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي
lebanon 24
01/01/2024 10:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: الوزير سموتريتش طالب نتنياهو بإعلان انتهاء مسار الهدنة وقطع الاتصالات مع حماس والوسطاء (الجزيرة)
lebanon 24
01/01/2024 10:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب لا يمكن القبول بها
lebanon 24
01/01/2024 10:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لوقف جرائم إسرائيل ومحاسبتها على ما اقترفته بحق الفلسطينيين
lebanon 24
01/01/2024 10:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2023-12-31
18:40 | 2023-12-31
18:38 | 2023-12-31
18:37 | 2023-12-31
17:57 | 2023-12-31
17:50 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24