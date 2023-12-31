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هيئة البث الإسرائيلية: أسعار الوقود في إسرائيل ستقفز بنحو 4% عند منتصف الليل مع بدء العام الجديد

Lebanon 24
31-12-2023 | 16:06
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