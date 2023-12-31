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مصادر ل"الجزيرة مباشر": عشرات الآلاف من سكان غزة نزحوا من مخيمات المغازي والبريج والنصيرات باتجاه دير البلح وسط قطاع غزة

Lebanon 24
31-12-2023 | 16:21
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