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نتنياهو طرح خلال جلسة الحكومة خطة إقامة جدار تحت الأرض على امتداد محور صلاح الدين لسد الانفاق

Lebanon 24
31-12-2023 | 16:23
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