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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وإسرائليين: المحادثات الأخيرة بين #بايدن و #نتنياهو باتت أكثر توتراً وحدّة

Lebanon 24
31-12-2023 | 16:40
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