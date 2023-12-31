Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تستقبل السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من غزة

Lebanon 24
31-12-2023 | 17:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: هذا شرط "حماس" لصفقة تبادل الأسرى الجديدة
lebanon 24
01/01/2024 10:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: التقديرات في إسرائيل أن صفقة جديدة بشأن الرهائن لن تنضج قبل الأسبوع الأول من كانون الثاني
lebanon 24
01/01/2024 10:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن "يديعوت أحرونوت": إسرائيل اقترحت صفقة تبادل على مرحلتين و"حماس" ترفض قبل وقف النار
lebanon 24
01/01/2024 10:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب بصفقة تبادل فورية
lebanon 24
01/01/2024 10:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2023-12-31
18:40 | 2023-12-31
18:38 | 2023-12-31
18:37 | 2023-12-31
17:57 | 2023-12-31
17:47 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24