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رفع العلم الفلسطيني خلال الاحتفال برأس السنة في العاصمة الفنلندية هلسنكي
Lebanon 24
31-12-2023
|
18:38
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