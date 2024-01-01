Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة مهر: المدمرة الإيرانية القتالية التي تحركت للبحر الأحمر مزودة بصواريخ كروز بحرية

Lebanon 24
01-01-2024 | 03:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة التجارة البحرية البريطانية تحذر من هجمات فوق البحر الأحمر
lebanon 24
01/01/2024 16:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل عشرة حوثيين يمنيين في القصف الأميركي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر (الجزيرة)
lebanon 24
01/01/2024 16:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات البحرية الأميركية بالشرق الأوسط: الحوثيون لا يبدون إشارة لوقف هجماتهم ضد سفن بالبحر الأحمر
lebanon 24
01/01/2024 16:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: نرحّب بإعلان الحكومة الدنماركية إرسال فرقاطة بحرية لدعم عملية حارس الازدهار في البحر الأحمر (الجزيرة)
lebanon 24
01/01/2024 16:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:09 | 2024-01-01
08:59 | 2024-01-01
08:33 | 2024-01-01
08:08 | 2024-01-01
08:03 | 2024-01-01
08:02 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24