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الإذاعة اليابانية: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل جراء الزلزال

Lebanon 24
01-01-2024 | 04:07
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