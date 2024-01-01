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يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أمنيين كبار: حماس ستحتفظ بقدرات صاروخية أقل لكنها ستستمر حتى عامين أو 3 أعوام

Lebanon 24
01-01-2024 | 04:08
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