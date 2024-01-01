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"لبنان 24": المقاومة تستهدف موقع حانيتا بالجليل الغربي بالصواريخ الموجهة

Lebanon 24
01-01-2024 | 07:21
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