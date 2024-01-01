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المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: نبحث مع المؤسسات الأممية إعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع

Lebanon 24
01-01-2024 | 07:48
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