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شهداء وجرحى بقصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة المقوسي غربي مدينة غزة (الميادين)

Lebanon 24
01-01-2024 | 07:57
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