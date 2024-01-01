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نتنياهو: لا نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع ولا قرار غير ذلك ومهمتنا الأولى إعادة مواطنينا لغلاف غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-01-2024 | 09:44
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