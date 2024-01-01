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مسؤول أميركي: يبدو أن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة هو بداية تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة بالشمال (الشرق)

Lebanon 24
01-01-2024 | 11:51
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