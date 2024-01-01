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اندلاع حريق في سيارة على المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل وعناصر الدفاع المدني تعمل على إخماده (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
01-01-2024 | 12:01
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