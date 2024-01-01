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وسائل إعلام إسرائيلية: المحكمة العليا في إسرائيل تلغي قانون "حجة المعقولية" الذي يحد من إشرافها على الحكومة

Lebanon 24
01-01-2024 | 12:20
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