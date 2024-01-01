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حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو: قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب

Lebanon 24
01-01-2024 | 12:23
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