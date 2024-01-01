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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنكون قادرين قريبا على إعادة سكان بعض مناطق غلاف غزة إلى منازلهم

Lebanon 24
01-01-2024 | 12:44
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