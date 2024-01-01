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وسائل إعلام اسرائيلية: التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
01-01-2024 | 13:18
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