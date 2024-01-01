Advertisement

أخبار عاجلة

مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي: استقبلنا 24 جندياً إسرائيلياً أُصيبوا خلال المعارك في غزة خلال اليوم (الميادين)

Lebanon 24
01-01-2024 | 13:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي في بئر السبع: أحيل إلينا 40 جنديًّا مصابًا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/01/2024 01:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى من الجيش الإسرائيلي يرفضون لقاء نتنياهو خلال زيارته لمستشفى "هداسا"
lebanon 24
02/01/2024 01:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا خلال ال24 ساعة الأخيرة 12 جنديا جريحا أحدهم في حالة خطرة (الجزيرة)
lebanon 24
02/01/2024 01:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم "جيش" الاحتلال: إصابة جندي من لواء "الناحال" بجراح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
02/01/2024 01:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2024-01-01
18:31 | 2024-01-01
18:24 | 2024-01-01
18:22 | 2024-01-01
18:14 | 2024-01-01
18:00 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24